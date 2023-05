La piscine Solvay ne sera pas réhabilitée

Avant le covid, un promoteur privé (NdlR : l’ex chef de projet du centre commercial Rive Gauche Raphaël Pollet) en avait fait l’acquisition dans l’espoir de proposer à la ville une rénovation/ré-exploitation de l’ancienne piscine. Cette hypothèse semble avoir vécu si l’on en croit le bourgmestre Paul Magnette interrogé par le conseiller DéFI Jean-Noël Gillard dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal.

Dans une logique de répartition équilibrée des équipements collectifs sur le territoire, un tel projet s’était effectivement fait jour avant le covid, afin de doter le district sud d’un bassin de natation couvert. “Dans un contexte où la Ville mène de front la rénovation deux piscines communales, celle de Marchienne (district Ouest) et celle du Stade Yernaux à Montignies-sur-Sambre (district Est), il ne lui est plus possible de dégager à court terme des capacités d’investissement supplémentaires, même en déduisant les subventions régionales qui auraient pu être obtenues”, note le bourgmestre. “Il ne m’appartient pas de commenter l’analyse financière d’une opération privée, mais il est évident que la difficulté principale se pose en termes de coûts, à la fois de réhabilitation et d’exploitation.”

À l’idée d’une restauration conservation à l’identique de l’ancienne amicale Solvay, Paul Magnette oppose celle d’étudier des alternatives. “Des possibilités de subventionnement existent dans le cadre de la politique régionale du Patrimoine, le propriétaire en a été précisément informé. Elles portent autant sur la rénovation de l’enveloppe extérieure que sur la remise en état des espaces intérieurs”, précise-t-il.

Des mesures de sécurisation ont été prises par le nouveau propriétaire afin de limiter les intrusions.