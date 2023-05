La tabacologue et pneumologue à l’ISPPC, le docteur Dominique Lauwers, ne s’en prend pas de front aux fumeurs mais les accompagne pas à pas dans leur parcours. “Pour aider à arrêter de fumer, il est appréciable d’avoir un partenaire, une personne non fumeuse avec laquelle on passe des moments. La tentation sera moins forte. Le fumeur ne sera déjà pas tenté par ce partenaire. Il pourra apprendre de lui d’autres façons de combattre le stress par exemple. Si le fumeur craque, le partenaire non-fumeur pourra également l’entraîner à faire autre chose. Cela n’est pas suffisant, il faut se faire épauler. Arrêter de fumer est toujours une décision très difficile. Côtoyer des personnes qui ne fument pas est un premier pas.”

Pour la tabacologue, il ne faut pas se décourager en cas de craquage, cela ne doit pas être vu comme un échec. “Plus on fait de tentatives, plus on augmente les chances de réussir. Il ne faut pas se décourager. Cela a été démontré qu’il faut entre 5 et 9 tentatives d’arrêt pour réussir. De plus chaque tentative a des chances égales. Plus on progresse, plus on a des chances de parvenir à arrêter. L’idée fait son chemin et le déclic se produit.”

La décision d’arrêter de fumer est une combinaison entre décision personnelle et assistance d’un professionnel. “Le premier pas vient d’une décision volontaire. Le professionnel essaie de cibler la personnalité du fumeur et les moments. Il peut proposer des alternatives comme des patchs qui limitent le manque physique du tabac. Il n’y a plus qu’à gérer la dépendance physique et comportementale. Quand on a son patch, c’est plus facile de ne pas se ruer sur une cigarette.”

L’arrivée des beaux jours est une période durant laquelle durant laquelle les fumeurs doivent être particulièrement vigilants. “On ne sait que lorsque l’on boit un verre, on se laisse plus facilement tenter.”

En ce qui concerne les alternatives type cigarette électronique, le docteur Lauwers met en garde sur les différents comportements possibles. “Pour les jeunes, il ne faut pas en faire la promotion et pour les pour les fumeurs de longue date, cela peut être une aide dans l’arrêt mais sur un temps très court.”

Dans la problématique du tabagisme, une corrélation existe entre la situation socio économique d’une personne et le fait de fumer. Plus une personne se trouve dans une situation de précarité plus elle est encline à fumer.

Au-delà de l’aspect économique il n’en reste pas moins que fumer reste un danger pour la santé. Cela favorise notamment les bronchites chroniques.

Faire appel à un professionnel de la santé pour arrêter de fumer ne doit pas être conditionné par l’aspect financier car il y a un remboursement total des 8 séances largement suffisantes.

Afin de sensibiliser à la problématique du tabagisme, l’ISPPC organise une journée spéciale le 22 mais sur le site de Marie Curie.