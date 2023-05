Annulation du Festival Été divert' 2023 : les conséquences

Jean-Noël Gillard interroge le bourgmestre Paul Magnette sur les conséquences diverses que cette annulation peut engendrer.

En réponse, Paul Magnette rétorque :” Depuis 2015, le festival Été Divert' est organisé par l’asbl Divertiscènes. L’édition 2023 ne pourra effectivement pas avoir lieu, faute de budget. En effet, la convention de 60 000 € qui la lie à la Fédération Wallonie Bruxelles a pris fin le 31 décembre 2021. Un avenant a été conclu en 2022 et le festival a pu être mis sur pied. Mais, actuellement, Divertiscènes est toujours dans l’attente de son renouvellement”. Le bourgmestre continue : “L’asbl Divertiscènes perçoit également une subvention de la Ville de Charleroi. Elle s’élève à 10 000 €. Celle-ci n’est pas suffisante pour prendre en charge les frais liés à l’organisation de la manifestation. Par ailleurs, Divertiscènes assure que, si elle reçoit le subside de la FWB plus tard dans l’année, cet argent sera dépensé au profit des artistes”. Paul Magnette conclut “Cette institution a pour mission d’aider et de renforcer le secteur créatif de Charleroi. Outre Été Divert, elle propose des séances d’information, des stages pour les ados, des soirées réseautage”