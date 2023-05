Foire de Charleroi: la dernière semaine sauve le mois pluvieux

Les forains ont joué de fortunes diverses car certaines attractions et métiers disposaient d’un toit ce qui permettait de s’abriter Les nouveautés comme les défilés ont reçu bon accueil du public.

Mais la semaine supplémentaire a fait plus que sauver les meubles. “Cette semaine était la bienvenue, notre métier de forain est rempli d’incertitudes, parfois nous devons travailler plus pour le même résultat mais c’est comme cela. ”

Loin d’être découragés, Thomas et Delforge et ses collègues feront un point plus précis dans les jours à venir ainsi que des propositions au gestionnaire du site, la SORESIC (Société de Reconversion des Sites Industriels de Charleroi) ainsi qu’à la Ville de Charleroi. “Nous sommes vraiment bien placés sur ce site et nous aimerions introduire une demande pour les deux prochaines années. S’installer ici nous a demandé de sérieux investissements que nous souhaitons amortir. Bloquer deux années constitue une assurance pour l’ensemble les métiers de même que pour le public. Nous allons proposer un nouveau calendrier. Bien entendu nous avons conscience que nous ne sommes pas prioritaires si une société était intéressée par s’installer sur le site. Nous espérons que, si ce n’est pas le cas, nous pourrions revenir sur ce lieu et être prioritaire sur d’autres événements. Nous avons fait démonstration de notre sérieux et de notre investissement pour un événement attendu du grand public, et intéressant les visiteurs au dela de Charleroi. ”