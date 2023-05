Charleroi: les victimes de violences intrafamiliales attendent vos dons

D’une part, a observé l’échevine de l’Égalité des chances, Alicia Monard, on a une maman et ses deux fillettes à placer d’urgence dans un logement avec adresse secrète, tandis que, d’un autre côté, des personnes ne demandent qu’à apporter leur aide. Ces deux situations ont fait germer l’idée de proposer des kits thématiques pour permettre aux victimes en situation d’urgence de s’installer avec le nécessaire. Une initiative qui reposera sur la solidarité puisque chacun peut dès à présent poser un acte de générosité.

Sept kits différents seront proposés: cuisine (4 assiettes, 4 verres, 4 tasses ou bols, couverts, casseroles et poêles), ménage (éponge, torchon, essuie de vaisselle, produit vaisselle, 1 rouleau d’essuie-tout, papier WC, produit pour lessiver style Pods 3 en 1), trousse de toilette (serviettes de toilette, gants de toilette, gel douche, shampoing, dentifrice, brosse à dents, crème hydratante), alimentaire (sel et poivre, pâtes, riz, sucre, café ou thé, conserves, biscuits), literie (couettes une personne, housses de couette, draps-housses, oreillers, couvertures), enfant (biberon, langes, peluche, petit jouet, crayons de couleurs, livres à colorier, livres éducatifs), GSM ("vieux" GSM avec batterie et chargeur + une carte prépayée).

Il va de soi que les dons doivent être prêts à l’emploi, dans un état impeccable, c’est-à-dire propre et en parfait état de fonctionnement, comme on l’exigerait pour soi-même. La date de péremption des denrées alimentaires doivent être lointaines.

Les dons peuvent être déposés à l’accueil du Bloc P, rue Tumelaire 80, Charleroi, jusqu’au 31 mai, du mardi au vendredi, de 9 à 12h et de 13 à 15h sauf les 18 et 19 mai. Contact: 071 86 15 12 ou 0479/48 36 12 ou cav@charleroi.be