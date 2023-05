Charleroi: les “Zones 30” plutôt respectées… sauf au boulevard Tirou!

Ainsi, sur base des mesures effectuées en avril, il apparaît que c’est le boulevard Tirou qui concentre le plus grand nombre de dépassements : un usager sur deux y circule à plus de 40 km/h, certains atteignant même 80 et au-delà ! À titre comparatif, cette proportion tombe en dessous de 3 % à l’avenue des Alliés ou au boulevard Dewandre. Elle atteint 20 % dans la rue de Montigny.

La solution d’installer un radar permanent a été étudiée, confie Desgain. Mais le projet a été rejeté par le SPW dont la stratégie ne privilégie pas le placement de tels équipements en zone 30. “Dans l’attente des aménagements du Bus à Haut Niveau de Service qui créeront un effet de porte significatif, la police va continuer à surveiller les vitesses à l’aide de radars mobiles et préventifs, tout en sachant qu’ils n’ont pas le même impact dissuasif que des fixes. ”

Selon l’échevin, la création de zones 30 réduit le nombre d’accidents, elle apaise le trafic ce qui était un de ses objectifs. Si les travaux de rénovation de la Ville Haute ont été conçus de telle manière à ralentir la circulation, des adaptations de la voirie et de la signalisation sont en préparation en plusieurs endroits de l’intra-ring, là où des pics de dépassements de vitesse ont été constatés.

Quant à la qualité de l’air, sur le site Wallonair qui, comme son nom l’indique, monitore la qualité de l’air dans les villes wallonnes grâce à des mesures en continu, Charleroi affichait récemment des valeurs comparables à celles de communes comme Couvin, Eupen, Saint-Vith ou Marche-en-Famenne, soit une cotation de 4 ce qui est assez bon. Une comparaison plutôt flatteuse, selon Desgain, ces communes n’étant pas réputées pour la pollution de leur air.