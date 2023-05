La Nuit des Dupes au Petit théâtre

Dix ans après l’avoir jouée, les Molières et Mocassins la reprogramment pour le plus grand plaisir de leurs spectateurs. Ils ne pouvaient mieux clôturer la saison.

Allez, on vous dévoile la trame pour titiller votre curiosité — et votre envie d’aller voir ça : Louis XIII n’a pas d’héritier et n’honore plus sa femme, la prude et frigide Anne d’Autriche — ça commence bien. Sa mère, l’intrigante Marie de Médicis, compte en profiter pour le faire abdiquer en faveur de Gaston d’Orléans. C’est sans compter sur le fourbe Richelieu et le séduisant Duc de Buckingham. Ni bien sûr le plus célèbre des mousquetaires perdu dans cette galère…

Servie en alexandrins dans la pure tradition du théâtre classique, habillée en costumes comme l’auraient fait Corneille ou Edmond Rostand, la Nuit des Dupes s’amuse à faire à l’Histoire un enfant dans le dos (et si ce n’en était qu’un…), selon l’expression consacrée. Tout est rigoureusement fantasmé, moqué avec des allusions grivoises, des amours vaudevillesques et des coucheries à faire se retourner dans sa tombe Alexandre Dumas.

Dans une mise en scène de Jacques Delmeire, ils sont cinq à se donner la réplique : Christelle Letroye, Jacques Dutrifoy, Wesley Mayence, Jacques Delmeire et Salvatore Vullo. Ils le font avec l’éclat des grandes pièces de la comédie française c’est-à-dire dans de rutilants costumes plus vrais que vrais. Et c’est probablement la seule chose sincère de cette Nuit.

Pour rire de bon cœur, ne manquez pas ce rendez-vous ! Représentations tous les vendredis et samedis à 20 heures, les dimanches à 16 heures Infos et réservations au 0474/388.032