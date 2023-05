Le BaD Festival ouvre ses portes ce vendredi 12 mai

Le site industriel de Lodelinsart accueille pour sa troisième édition le BaD Festival du 12 mai au 16 juillet. Un rassemblement de food trucks et des animations pour les petits et les grands. “Nous avons encore voulu offrir au public un festival qui plaît aux familles. Chacun pourra y trouver son compte. Au-delà du food market, des animations sont prévues parmi lesquelles des salles de jeux, une salle d’arcade et un cinéma pour les plus petits. Nous avons choisi de nous installer sur ce site car il permet de se stationner aisément et gratuitement. Le festival s’étalant sur 2 500 m² permet à chacun d’avoir suffisamment de place pour se poser”, explique Nathan Lauriola, le créateur et organisateur.