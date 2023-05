Charleroi, ville précurseure pour l’interdiction du gaz hilarant

La Ville de Charleroi avait deux ans d’avance en ce qui concerne l’interdiction du gaz hilarant et “a donc été précurseure en la matière” ajoute le bourgmestre.

Le gaz hilarant est généralement utilisé à des fins médicales, dans les bonbonnes de chantilly ou encore comme produit d'entretien pour les ordinateur. Malheureusement, cette substance est de plus en plus fréquemment détourné par certains jeunes qui l'a consomme par inhalation comme drogue récréative. Pourtant, ce gaz peut causer de graves conséquences à court et long terme sur la santé. La consommation de protoxyde d’azote peut notamment exposer les usagers à des risques d’asphyxie et de brûlure, de vomissements, de troubles neurologiques, de perte de connaissance ainsi que de trouble du rythme cardiaque.