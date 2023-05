Cold case: la justice cherche toujours qui est la femme retrouvée morte aux Lacs de l'Eau d'Heure en 1996

30 ans après, l'identité de cette femme est toujours inconnue. Le parquet de Namur, en charge de ce "cold case" a relancé cette semaine un avis dans le cadre d'un vaste appel d'Interpol.

"Elle était âgée entre 25 et 35 ans et pourrait être née entre 1961 et 1971. Elle mesurait entre 1m60 et 1m70. Sa jambe gauche était plus courte de 2 cm que sa jambe droite. Elle portait probablement un pantalon en jeans rouge de marque “Vos JEANS”, des chaussettes blanches à rayures rouges et bleues et une chaussure noire à talon large de marque "CYPRES" - pointure 37,5 et du pied gauche."

> Témoignages via le site de la police ou le 0800/33.300. (+32 2 554 44 88 depuis l'étranger).