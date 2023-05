Culture, sports, activités : le “plan de participation” du CPAS de Charleroi touche 10 000 personnes par an

À Charleroi, plus de 10 000 ayants droit, adultes et enfants, ont émargé l’an dernier à ce dispositif, indique le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe. “En 2022, le budget s’élevait à près d’1,1 million d’euros, complété par les subsides du plan de cohésion sociale et d’intégration sociale de la Wallonie.”

Pour résumer, ces moyens servent à financer l’organisation d’activités culturelles, sportives ou éducatives à caractère émancipateur. Des activités qui vont aider les participants à vivre une expérience culturelle positive, à s’impliquer dans la vie de leur quartier, à s’intégrer socialement.

“Pour remplir cet objectif, nous disposons de deux leviers”, poursuit le président, “chacun d’eux pouvant prendre à la fois une dimension individuelle et collective. D’abord, il y a la participation sociale, culturelle et sportive. Elle se concrétise essentiellement au travers de l’octroi de tickets d’entrée au cinéma, dans les musées, aux spectacles via l’article 27. Nous achetons les tickets d’entrée au prix de 5 euros à l’ASBL Article 27, et nous les distribuons aux ayants droit moyennant une quote-part de 2 euros. Sur le plan collectif, c’est le financement de sorties de groupes ou de projets d’événements (théâtre, expositions, fêtes, etc.)”, explique Philippe Van Cau. Au total, près de 3 000 de nos usagers en ont bénéficié l’an passé.

Deuxième levier d’action : la mesure portant sur les enfants en difficulté. “Elle se matérialise au travers d’aides sociales ponctuelles en lien avec le développement de l’enfant (soutien scolaire, consultation de psychologues, interventions paramédicales). Sur le plan collectif, il s’agit de soutenir l’achat d’outils et de jeux pédagogiques, l’encadrement et l’organisation des projets de groupe. Là, ils ont été 7 315 à avoir été impliqués dans le dispositif.”

Le CPAS table sur une continuité de son action en intensifiant les partenariats. Le nombre de bénéficiaires va donc logiquement continuer à augmenter.