Des jeunes et des courts-métragers: le Clap d’Or de retour à Charleroi

Le Clap d’Or a pour objectif principal de mettre les jeunes au centre du projet. C’est pourquoi tout au long de l’année, l’AJMO accompagne les jeunes dans leur processus de création et insiste sur l’importance de la rencontre entre adolescents. Cette année, les jeunes de Charleroi ont notamment rencontré et collaboré avec ceux de la ville de Liège afin de réaliser cet événement. La créativité et le mélange de différents milieux sociaux sont de même fortement mis en avant lors de ce festival. Le Clap d’Or permet aussi aux jeunes de présenter leurs courts-métrages et de sensibiliser les spectateurs aux thématiques qui leur sont chères. Plusieurs établissements scolaires de la région de Charleroi participent également au projet tels que l’institut Notre-Dame, Jean Jaurès et Saint-Joseph : des étudiants provenant de ces établissements s’occuperont entre autres de l’accueil des spectateurs, du drink dînatoire ainsi que des photos et affiches.

Cette année, les jeunes avaient carte blanche pour choisir le thème de leur court-métrage mais ils devaient respecter deux critères ; un clin d’œil à Liège et y intégrer quelque chose de zébré (en référence au Sporting de Charleroi).

Le festival n’est pas qu’une simple remise de prix puisque tout au long de la journée (à partir de 13 h 30), des animations et interventions sont prévues afin de dynamiser le tout. Cinq prix seront décernés par un jury composé de plusieurs journalistes, de comédiens et d’une directrice artistique.

Pour certains jeunes, ce festival est aussi une rampe pour leur carrière professionnelle puisque les plus chanceux des éditions précédentes ont notamment pu tourner dans des films, travailler dans des médias nationaux ou encore se lancer dans le slam.