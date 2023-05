"On pourra y retrouver les produits conventionnels : fruits et légumes, charcuterie, bonbons... mais également de nombreux produits moins habituels sur un marché, comme des bières régionales, du chocolat artisanal, des bijous et cosmétiques faits maison, etc." précisent les organisateurs. Des animations sont aussi prévues pour les petits (grimage, jeux créatifs, pêche aux canards, découvertes sportives, patros) ou les grands (atelier de fabrication de produits de nettoyage naturels, compostage, photocall...). Le tout dans une ambiance prévue comme festive et conviviale.

On devrait retrouver sur place des sucreries de l'asbl Mathias (Marcinelle), la soupe du Stand La Villette, des articles de déco de Ca s'fabrik (Gilly), les romans d'Anne-Marie Delbeck (Marcinelle), du miel et de l'hydromel de Basptise (Walcourt), des pains sans gluten et pitzoules de Gâteaux Dorian (Marcinelle), du savon et shampooing de la Savonnerie des Terrils (Marcinelle), du thé et des gâteaux des Tartes Vertes (Charleroi), des produits de décoration de Reglu Décor (Marcinelle), le Gin Gimmius (Charleroi), les produits de bouche du Comptoir des Belges (Marcinelle), des légumes, fruits et pommes de terre de la ferme de la Vallée (Genappe), des bières artisanales de la MU (Charleroi), aussi des bières de Coopéco (Marchienne-au-Pont), des spécialités italiennes de Salva (Mont-sur-Marchienne), le disquaire les Airs du Tant (Mont-sur-Marchienne), des spécialités culinaires de Sapori d'Italia (traiteur carolo), des bijous des Folies de Luna (Eghezée), des huiles essentielles et cosmétiques zéro déchet de Gé les Bulles (Mont-sur-Marchienne), des bougies artisanales de Sofy (Aiseau) et des sélections de fleurs écologiques d'Herbes folles (Marcinelle, Montigny-le-Tilleul et Beaumont).

Derrière le marché, sept étudiantes de master

Derrière ce concept, il y a sept étudiantes du master en Ingéniérie et Actions sociales, à la HEPH. Pour leurs études, elles ont dû imaginer un projet local, durable, s'appuyant sur les atouts d'un quartier et qui répondrait à une demande des habitants. Elles ont imaginé ce marché local, festif et convivial qu'elles ont nommé "El Martchî".

Plusieurs comités de quartier ont eu vent de ce projet, sont venus écouter sa présentation en juin 2022, et ont été conquis : un mois après, une réunion était convoquée pour mettre autour de la table les étudiantes, les acteurs du territoire de Marcinelle et le cabinet de l'échevin des Marchés, Mahmut Dogru. Et un peu moins d'un an plus tard, la concrétisation.

Ce 13 mai, ça sera une édition "unique"... pour l'instant! "En fonction des retours, d'autres éditions pourraient être envisagées".