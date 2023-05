Costumes grandioses, mises en scène exubérantes et glamour hollywoodien sont au programme de la soirée, qui promet une “palette bouleversante de performances qui feront voyager les spectatrices et spectateurs, mais aussi qui les bousculeront et les enivreront !”, insiste l’Eden dans une communication.

Cabaret burlesque Foxy Follies à l'Eden le 3 juin 2023. ©D.R.

Le cabaret sera porté par Sayuri Gey et Ava Dentelle, elles-mêmes artistes burlesques. “Ainsi, nous aurons la chance de découvrir sur scène Athena Sorgelikis, finaliste de Drag race Belgique, connue et appréciée pour ses looks incroyables et sa présence scénique envoûtante. Mais aussi Aurora Galore qui a brillé sur toutes les plus grandes scènes internationales et gagné le prix très convoité de la meilleure innovation sur la scène prestigieuse du Burlesque Hall of Fame de Las Vegas. Madame Romanova, figure incontournable pour ses talents en matière de quick change sera également de la partie ainsi que Lila Chupa-hoops qui manipule les objets avec poésie, technicité et crée des tableaux magiques, intenses et inoubliables. Enfin, Edgard Falzar, clown pétillant jonglera et s’emmêlera aussi bien avec ses bretelles qu’avec son pantalon. Sans oublier l’inénarrable Peggy Lee Cooper, Maîtresse de cérémonie à la voix rocailleuse, diva le jour, oiseau de nuit et showgirl aux multiples talents la nuit !”

Places à 25/20 €. Le 3 juin 2023, 20 heures, au Centre Culturel de Charleroi – l’Eden – boulevard Bertrand, 3 – 6000 Charleroi.