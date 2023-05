Des pylônes à haute tension en moins dans le paysage courcellois : la ligne Gouy-Monceau va être démontée

Le gestionnaire du réseau à haute tension Elia a renforcé la ligne aérienne A en 2020, qui suit un tracé presque similaire entre les postes électriques de Gouy-lez-Piéton et Monceau-sur-Sambre. “La ligne B arrive en fin de vie, et les travaux de renforcement sur la ligne A nous ont permis de se rendre compte qu’un doublement n’était plus nécessaire : la sécurité d’alimentation en électricité de la région est garantie, et la ligne en question peut donc être démontée”, indique-t-on chez Elia.

Démontage d'un pylône de ligne aérienne 70 kV par Elia. ©ELIA

Il est question de 86 pylônes sur l’ensemble de la ligne B qui vont être enlevés. Une opération qui risque d’être impressionnante, puisque d’immenses grues se chargeront du démontage : “Tout d’abord, le pylône est déboulonné ou coupé à la scie-sabre à sa base. Il est ensuite levé à l’aide d’une grue qui va le placer de manière verticale dans un container. Une cisaille hydraulique permet ensuite de couper le pylône en plusieurs parties. L’usage d’un container à bords hauts permet de découper à l’intérieur de celui-ci, tout en évitant les projections d’écailles au sol. Ensuite, les fondations seront également démontées. L’ensemble des matériaux sont ensuite évacués dans les filières de recyclage dédiées”, précise encore Elia.

Le chantier va commencer le 22 mai et devrait se terminer pour la fin de l’été.