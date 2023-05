À ne pas manquer samedi à Charleroi: tentative de la plus grande pile de crêpes du monde

Par ailleurs, avec le concours de l’association de commerçants Shop In C et de l’ASBL "Charleroi Centre-Ville", treize établissements Horeca proposeront des crêpes garnies au prix de 2 euros, avec le concours de Materne et de Bonne Maman qui offrent les confitures et le choco de garniture. Parmi les participants, le Bistro dans le piétonnier de la rue de Dampremy, l’une des adresses incontournables pour les crêpes. "Pour ce rendez-vous inédit, nous profitons de la présence de Thierry Capezzone, le dessinateur de Petzi. Thierry a repris en 2009 le crayon de Vilhem Hansen, cocréateur avec son épouse Carla du personnage de BD né au Danemark en 1951, poursuit Didier Colart. Il vient de lui consacrer deux nouveaux albums et un troisième est en préparation. Nous lui avons demandé de parrainer l’événement, ce qu’il a accepté avec plaisir."

Depuis deux jours, l’artiste est ainsi de retour à Charleroi où il a travaillé aux éditions Dupuis. "Il a animé ce vendredi une rencontre avec des enfants dans les Greniers de la librairie Molière". Il sera en dédicaces ce samedi sur la place Verte pendant la tentative de record du monde. Pour que l’exploit soit homologué au Guinness Book, plusieurs centaines de crêpes doivent être empilées sur une hauteur de plus d’un mètre et trois centimètres. "Nous visons carrément 1,2 mètre", sourit Didier Colart.

Afin de relever le défi, il a été décidé de préparer des petits tas qui seront laissés à refroidir. "Nous les mettrons ensuite les uns sur les autres pour constituer la pile." Un spectacle à suivre en fin d’après-midi sur la place Verte, lieu de cet exploit. Charleroi constitue une nouvelle étape (et non la moindre) de la tournée européenne de Petzi que son père d’adoption est allé récemment promouvoir en Autriche, en Allemagne et en Grèce.