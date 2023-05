L’absence de toilettes publiques gratuites fait grincer des dents les Carolos et les commerçants

La ville de Bruxelles, a contrario, est un bon exemple. Un système de toilettes accueillantes a été mis en place dans la capitale il y a plus de deux ans. Les toilettes accueillantes, c’est un répertoire des commerces mettant à disposition leurs WC en cas d’envie pressante. Bruxelles dispose également d’une application gratuite nommée “Peesy” cartographiant l’ensemble des sanitaires accessible au public dans la région. Charleroi aimerait en faire de même.

Pas de toilette publique gratuite : un cauchemar pour certains

Le manque de toilettes publiques gratuites peut être un enfer pour certaines personnes. Beaucoup de gens, par exemple, souffrent de maladie urinaire telle que la pollakiurie. Cette pathologie accroît la fréquence des envies d’uriner. Et ils n’ont alors d’autre choix que de débourser plusieurs euros afin de se soulager en une seule après-midi à Charleroi.

Les SDF endurent également le manque de sanitaires publics. Et cette absence peut également être contraignante pour les femmes durant leur menstruation, ainsi que pour les parents devant changer leurs enfants en bas âge.

Une jeune femme se voit obligé de faire ses besoins derrière un sapin

D’ailleurs, le sujet est revenu une fois de plus sur la table lors du dernier conseil communal. Maria Cazetta (conseillère PTB) a notamment raconté l’histoire qu’une jeune femme a vécue : “Le 11 avril, une jeune habitante de Montignies-sur-Sambre a subi une horrible humiliation. Prise par surprise, elle s’est vue obligée de faire ses besoins en plein parking du centre commercial à Marcinelle et ce à peine cachée par un sapin. C’est la seule solution qu’elle a trouvée suite à une réponse négative d’une commerçante en ce qui concerne l’utilisation des toilettes du magasin”. La conseillère PTB suggère que les bâtiments publics pourraient accueillir des sanitaires gratuits. Et de même pour les centres commerciaux, les places publiques et les nombreux parcs présents sur le territoire carolo.

En attendant la finalisation du dossier “toilettes publiques” discuté déjà depuis plusieurs années, Xavier Desgain – l’échevin en charge – répond qu’un travail pour rendre les WC accessibles au public dans les bâtiments communaux sera mené dans les prochaines semaines. Il ajoute également : “Je regrette l’attitude du commerçant qui n’a pas permis à la jeune femme d’utiliser la toilette présente dans le magasin. […] Pour un commerçant qui possède une toilette dans son magasin, la moindre des courtoisies est de la rendre accessible à ses clients.”

Selon les commerçants, leurs toilettes ne sont pas une solution

Nous avons interrogé plusieurs commerces dans le centre de Charleroi : pour la plupart d’entre eux, la vision de l’échevin n’est pas partagée. Certaines directions d’enseignes n’autorisent tout simplement pas l’utilisation de leurs WC par les clients. Et lorsque des vendeurs acceptent néanmoins de “prêter” leurs toilettes, c’est souvent pour les enfants ou d’autres cas exceptionnels – et donc rares. “Les sanitaires présents dans les magasins sont en arrière-boutique, là où se trouvent les effets personnels des employés ainsi que le stock”, nous ont expliqué certains commerçants, faisant état de plusieurs vols subis par le passé. Aussi, l’afflux de clients dans certaines enseignes est souvent trop important comparé au nombre d’employés : “il n’est donc pas possible d’accompagner et de surveiller les clients pour leur permettre d’utiliser les toilettes du magasin”.

Certains commerçants préconisent dès lors de rendre gratuits les WC publics des centres commerciaux, ce qui pourrait être un bon début pour régler ce problème. Il est bon de rappeler qu’il existe tout de même quelques magasins qui acceptent que les clients utilisent leurs toilettes… reste à savoir lesquels !

Lors du dernier conseil, Jean-Noël Gillard (conseiller Défi) a justement pris la parole à ce sujet : “Il faudrait mettre en place un projet pilote de toilettes accueillantes à Charleroi ainsi qu’une application cartographiant l’ensemble des toilettes accessibles. Cela pourrait grandement aider les habitants mais aussi les touristes.”

Pourtant, Xavier Desgain a conclu le débat communal, en rappelant : “La ville de Charleroi est limitée en personnel. La personne qui va s’occuper des toilettes publiques doit d’abord avancer sur le projet des fontaines à eau. La réalisation de ces dernières est en cours de finalisation.” Nous aurions voulu interroger l’échevin, parce qu’il semble plutôt curieux que dans une ville de plus de 200 000 habitants, seule une personne soit habilitée à s’occuper de ce projet, pourtant sur la table depuis plus de dix ans. Nous n’avons pas eu de réponse malgré nos nombreuses sollicitations.