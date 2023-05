Le festival wallon de Châtelet revient ce week-end

Samedi 13, à 16 h 30, Mimil et les Bribeux d’Toubac ouvriront les hostilités. Il n’est plus besoin de présenter le chansonnier couvinois qui n’a jamais eu peur de bousculer l’autorité en place et qui peut le prouver à travers deux procès gagnés en faveur de sa liberté d’expression et de satire. Suivront les Si’Belles à 19 h 30 et Frédéric Wal, à 20 h.

Dimanche 14, ce sont les Tchanteus d’Ducace qui entameront la soirée, à 16 h. Le spectacle Walloni6mots suivra à 17h avant un moment plus solennel et protocolaire, à 18 h 30 avec la remise du premier Prix Émile Lempereur de la Ville de Châtelet. Mimile et les Bribeux d’Toubac partageront à nouveau leur répertoire doux et amer, vers 19 heures avant l’ultime prestation du festival, celle de Frédéric Wal, à partir de 20 h 30.

Les plus attentifs l’auront remarqué: cette deuxième édition se déroule moins d’un an après la première, qui avait eu lieu en septembre 2022. Du côté de la Ville de Châtelet, on précise: "La première édition avait voulu être un test, sur une seule journée. Cette fois, nous avions l’envie de passer à un événement sur deux jours et nous avons cherché dans l’agenda déjà riche des animations chapeautées par la Ville, un week-end qui convienne."

C’est en tout cas une évidence, le "festival de walon di Tchèss’let" veut s’inscrire dans la durée. "Sans préjuger du futur, la troisième édition en 2024 sera mise sur les rails sous peu et nous viserons à nouveau un week-end dans cette période, entre la mi-mai et la mi-juin", conclut-on au sein du cabinet du bourgmestre.