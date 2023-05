Remettre les bénéficiaires du CPAS au travail : les articles 60 et 61 sous la loupe à Charleroi

Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe fait état de la signature de 388 contrats article 60 en juillet 2022, période à laquelle 4 999 contrats de ce type étaient activés au sud du pays. L’effort de guerre est donc proportionnellement plus important puisqu’il atteint 7,6 %.

Mais le taux d’activité est aussi plus bas à Charleroi que dans le reste de la Wallonie : il est de 53 % contre 64,5 % en moyenne, ce qui signifie qu’au pays noir, près d’un 15-64 ans sur deux ne travaille pas.

Article 60: un contrat qui rouvre le droit au chômage

Pour rappel, le contrat article 60 constitue l’une des aides que le CPAS peut apporter à ses bénéficiaires du revenu d’intégration. Dans la pratique, il leur permet d’acquérir une expérience professionnelle qui favorise leur réintégration mais surtout, ce contrat leur rouvre le droit au chômage. Le travail exécuté dans ce cadre l’est ou bien au sein du CPAS, ou bien pour le compte de services de l’administration communale ou de structures para-communales. S’il s’agit d’ASBL privées, on parle alors d’articles 61.

Interpellé par le conseiller DéFI Jean-Noël Gillard, Philippe Van Cau apporte dans sa réponse un complément d’information sur l’impact positif de ces deux dispositifs : selon l’étude d’analyse du profil et de l’insertion des demandeurs d’emploi connus du Forem, le taux d’occupation des articles 60 est de 39,7 % dans les 6 mois et de 51,2 % dans les 12 mois qui suivent leurs contrats. Pour les articles 61, ce taux passe à 74,6 % dans les 6 mois et 79,5 % dans les 12 mois.