Une balade exceptionnelle dans la réserve "Prés de Virelles"

Deux guides passionnés et passionnants, Marc Lambert et Daniel Crabbé, détailleront aux participants toute la richesse de la faune et de la flore préservées dans cette réserve. Il y aura possibilité de se restaurer à midi à l’Aquascope de Virelles tout proche. Le parcours est accessible aux personnes à mobilité réduite et représente une distance d’environ 3 km, avec une légère côte à mi-parcours.