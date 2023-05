Une rue sans nom dans la Ville Basse de Charleroi

”Un citoyen attentif me signale que suite aux travaux de démolition et de reconstruction d’immeubles, une nouvelle rue est apparue dans la Ville Basse entre la Rue du Collège et la Rue de Marchienne” déclare Tanguy Luambua. Il ajoute ensuite que lorsque l’on tourne le dos au centre commercial Rive Gauche, cette rue donne une vue directe sur l’ancien “Coliseum”.