Charleroi : une formation inédite en “écodesign produits”

Économie circulaire, lutte contre l’obsolescence programmée, préservation des ressources et, plus généralement, lutte contre le réchauffement climatique… Ces concepts font partie de notre quotidien et nous interpellent. Certains, de plus en plus nombreux, se mobilisent dans leur vie de tous les jours pour répondre à ces défis. Mais à Charleroi, il sera bientôt possible de faire de ces préoccupations un métier au terme d’une formation qui, semble-t-il, est une première au niveau de la Belgique francophone, voire du royaume.