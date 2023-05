Chimay: l'astronome André Fuzfa éclairera le public sur les mystères du ciel et des étoiles

Quoi de plus étrange que tous ces bidules célestes et les énergumènes qui les étudient ? Cette conférence vous dévoile quelques arcanes parmi les plus bizarres de la science du ciel et de ses adeptes.

Particularité: c’est vous qui choisirez les thèmes à aborder, parmi de nombreuses propositions un rien décalées… Vous repartirez de cette plongée dans l’étrange cosmique un sourire aux lèvres et au cerveau. Une chose est sûre: l’univers n’a pas fini de nous étonner ! Cette séance est destinée à un public familial, amateurs d’informations décalées et d’interactions ; elle s’appuie sur le roman éducatif "A l’appel des étoiles" et sur d’autres œuvres. Cette conférence abordera ce vieux rêve du voyage interstellaire – et son dévoiement – sous l’angle de la science-fiction plausible et des théories avérées.

Conférence grand public, entre science et fiction, détendue mais instructive, elle ne nécessite pas d’avoir lu le livre au préalable. Mais elle abordera tout de même certaines questions profondes présentes dans le roman, la science derrière l’intrigue et les choix narratifs, avant de dévoiler quelques surprises sur l’histoire…

Exposition commentée à partir de 19 h. Conférence dès 20 h. Pendant l’expo et après la conférence: Librairie – Dédicaces – Bar des astronomes. Entrée gratuite. Infos: 0495 54 20 01