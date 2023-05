Ce jardin didactique ouvert à tous abrite un verger ainsi que des ruches. Si au départ, il s’agissait d’un terrain communal propriété de la ville de Charleroi, un accord a été trouvé afin que Chana (Charleroi Nature) puisse y disposer des arbres fruitiers et des ruches. Les visiteurs peuvent, grâce aux panneaux placés aux pieds des arbres, apprendre diverses choses sur l’espèce d’arbre, la période de récolte ou encore les caractéristiques des fruits.

Si le verger du Fiestaux est un exemple d’espace naturel et didactique, il est possible à tout un chacun de se former à l’entretien d’arbres fruitiers par le biais des nombreuses formations qu’offre Chana. Une fois les fruits mûrs, il est également possible de récolter les fruits à condition de le faire en toute conscience. “Quand les gens ne s’informent pas, ils peuvent cueillir les fruits alors qu’ils ne sont pas mûrs. Les fruits sont alors laissés au sol donc gaspillés, ” nous informe-t-on chez Chana.

A côté des arbres du vergers, les visiteurs du verger du Fiestaux pourront observer des ruches, projets de particuliers et de Chana. Au-delà des stages pour enfants, Charleroi Nature dispense des formations à destination des particuliers. “Il arrive que pour certains thèmes nous nous rendions chez un particulier afin de pouvoir observer une essence d’arbre que nous n’avons pas ou très peu comme les pruniers. Régulièrement nous propositions de nouvelles formations comme l’entretien des vignes. ”