Trouver un emploi dans le numérique. Technofutur Tic oragnise des formations

Depuis le début de l’année 2023, le Forem a diffusé plus de 1 300 offres d’emploi dans le secteur du numérique. Le secrétaire d’État à la Digitalisation, Mathieu Michel, prévoit que pas moins de 60 000 emplois seront à pourvoir d'ici 2030.

Le Centre de compétence Technofutur TIC est né de la volonté de créer un centre de formation “nouvelle génération” visant la qualité et la créativité de formation accessibles à tous. Divisé en 5 domaines de compétences (Développement Web/logiciels – Data Analysis/Data Sciences – Project Management – Digital Marketing – Intégration des TICE dans la pédagogie), c’est grâce à leurs outils technologiques de pointe, ils interviennent bien au-delà de la formation au sens strict, soit en amont par des actions de veille, d’information, de sensibilisation, soit en aval de celle-ci par des actions de validation des compétences, d’amélioration des filières d’insertion.

TechnoFutur TIC, est totalement confiant concernant ses offres de formations adaptées aux métiers en pénuries et à l’évolution du marché. Le centre propose plusieurs fois par an des “journées découvertes” afin de guider les demandeurs d’emplois motivés à décrocher un job rapidement vers le métier qui leur correspondra au mieux.

La journée du 22 mai est divisée en trois parties. Tout d’abord, les participants sont accueillis par des professionnels du numérique qui partageront leur expérience et répondront à toutes les questions. Ensuite, les participants seront initiés à la théorie des métiers du numérique afin de mieux comprendre les compétences requises pour travailler dans ce domaine. Enfin, la journée se termine par une mise en pratique concrète pour découvrir les formations gratuites proposées par TechnoFutur TIC.

Le petit plus ; les personnes intéressées par une formation seront recontactées pour un entretien individuel. Le but de ces entretiens et de guider et orienter les potentiels nouveaux stagiaires dans la formation qui leur correspondent le plus et cela en fonction de leur profil et compétences.

Inscriptions gratuites : https://www.eventbrite.com/e/billets-journeedecouverte-formez-vous-au-developpement-informatique-615718148557