Charleroi: deux ans de prison ferme pour un dealer qui refuse de dénoncer son boss

En mai dernier, la police carolo effectue les vérifications d’usage à la suite d’une information reçue concernant une possible activité de vente de cocaïne et d’héroïne au domicile de Pascal, rue Julien Lahaut à Charleroi. Un numéro de téléphone est renseigné, et le dealer circulerait en Mercedes pour ses livraisons et doit une forte somme d’argent à son patron…