Charleroi: innovation pédagogique et recherche

Comme le confirme le vice-recteur de l’UCLouvain en Hainaut, Alain Vas, "un master en expertise comptable et fiscalité verra le jour en septembre avec la HELHa et la collaboration de l’EPHEC. Nous allons aussi en organiser un en transformation digitale des entreprises avec l’UNamur. Et enfin en communication stratégique, toujours avec la HELHa". L’UCLouvain sera également présente dans le bâtiment de l’A6K avec un nouveau bac en informatique orienté vers les sciences de la santé et du vivant. Il s’agit de répondre à la demande de main-d’œuvre locale dans des secteurs clés, les biotechs et les hôpitaux. "De manière générale, nous voulons être un acteur de la formation tout au long de la vie, avec des cursus en horaire décalé et des certifications. À cette offre s’ajoutera la possibilité d’ouvrir un bachelier en droit dont l’habilitation vient d’être validée par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles."

Last but not least: l’UCLouvain entend développer la recherche au départ de Charleroi. "Cela se fera sur cinq axes porteurs", poursuit le vice-recteur: intelligence artificielle dans le domaine de la santé, innovation média, protéines alternatives, cybersécurité et nouvelles pédagogies. Et, précisément, dans le cadre de la réforme de la formation initiale des enseignants qui sera mise en place dès septembre, l’UCLouvain et la HELHa se sont associées dans une masterisation du cursus: une première cohorte de 700 à 800 étudiants embarquera dans l’aventure dès la rentrée académique.