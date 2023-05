Charleroi: L’UCLouvain et la HELHa, partenaires du renouveau urbain

On le sait: le gouvernement wallon a marqué son soutien à cette opération à laquelle il a dédié 21,3 millions€ dans le cadre de la nouvelle programmation Feder. "La force de ce projet, c’est d’intégrer le renforcement de notre ancrage et de celui de la HELHa dans la continuité de ce que nos collègues (ULB, UMons, UO et Condorcet) ont fait avec le Campus U, qui sera inauguré en septembre, observe Alain Vas, vice-recteur de l’UCLouvain en Hainaut. Cela s’inscrit dans une vision stratégique du renouveau urbain."

C’est l’ancienne députée et cheffe de file cdH de Charleroi, Véronique Salvi (chargée de mission pour l‘UCLouvain) qui a monté le dossier. Elle y a travaillé pendant trois ans. "La volonté est de proposer à Charleroi pas moins de 23 bacheliers et 4 masters dans cinq départements (santé, économie, éducation, sciences et technologies, social), en regroupant 4 500 étudiants actuellement dispersés sur le territoire. "

De six sites à deux pôles

Le directeur de la HELHa, Philippe Declercq, aime à le rappeler: "Nous totalisions six implantations sur ce bassin de vie. Si Fleurus (agronomie) a déjà été rapatrié, il reste nos sites des Aumôniers du Travail, à la Grand’rue, de Loverval (école normale), de Gosselies (éducation), de Gilly (IESCA) et de Montignies-sur-Sambre, notre principal campus. Nous nous donnons jusque 2026 (idéalement 2025) pour tout repositionner en renforçant deux pôles: celui de Montignies-sur-Sambre et celui de Notre-Dame à Charleroi, où notre présence s’inscrira dans le cadre d’un partenariat avec le GHdC et sa future polyclinique."

Pour pouvoir bénéficier des subsides Feder, les dépenses doivent être engagées avant juin 2025, selon Véronique Salvi. On peut parler d’alignement de planètes autour de ce projet: d’abord, le regroupement des activités médicales et chirurgicales du GHdC aux Viviers à Gilly en juin 2024 ; ensuite, l’extension de la ligne de métro M5 vers Châtelet et le nouveau pôle hospitalier en 2026. "Ce qui mettra notre campus de Montignies-sur-Sambre à sept ou huit minutes de transport de celui de Notre-Dame." Enfin, une excellente relation avec les écosystèmes locaux. Sans parler de la volonté politique de sortir du fatalisme de la sous-diplomation. Charleroi est en effet la ville qui compte le moins de diplômés de l’enseignement supérieur et universitaire.

Pour mieux intégrer le campus dans son environnement urbain, la Ville a décidé de transformer le rond-point du square Hiernaux (Marsupilami) en esplanade multimodale, ce qui améliorera la fluidité et la sécurité des différents modes de transport.