Jumet : une trentaine de pompiers mobilisés pour lutter contre un incendie

Ce mardi matin vers 8 h, les pompiers de Jumet et de Marcinelle, sous les ordres du lieutenant Vannieuwenhouven et de l’adjudant Delvigne, ont été requis à Jumet à la rue Jules Panier. Compte tenu de l’importance du sinistre, plusieurs citernes ont été amenées sur place en renfort. La fumée était visible plusieurs kilomètres à la ronde. Le hangar contenait des cartons et des palettes en bois.