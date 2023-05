Suivante dans l’ordre de la liste, elle a été sollicitée et a accepté de lui succéder à ce poste. Sa prestation de serment se fera en ouverture du prochain conseil communal qui se tiendra le 22 mai et deviendra ainsi conseillère communale et chef de groupe Ecolo.

Native de Charleroi, n’est pas une néophyte en politique : en effet elle participe depuis ses 18 ans aux actions du parti Ecolo.

Candidate aux élections pour la première fois en 2006, elle avait en 2009 recueilli 26 000 voix aux élections européennes. En 2012, elle a été élue conseillère communale sur la liste Ecolo de Châtelet et a siégé de 2012 à 2018. Elle a ensuite déménagé à Charleroi et où elle a poursuivi son parcours politique au sein de la locale Ecolo. Elle en est devenue l’une des coprésidentes en 2021.

Diplômée de l’administration publique, Zaïna en a fait son métier. Elle est également diplômée en gestion de l’environnement et en marketing.

Zaïna Ihirrou, fille de commerçants, monte au conseil communal avec la volonté ferme de faire entendre la voix d’Ecolo et de porter les propositions du parti pour une ville plus verte et plus juste. En tant que femme et qu’écologiste, elle compte bien porter au conseil les questions qui tiennent à cœur, que ce soit celles liées au féminisme et ses multiples facettes, la famille, la verdurisation des espaces urbains, la problématique du commerce ; elle sera aussi bien entendu attentive aux matières gérées par Xavier Desgain, que ce soit la mobilité ou les bâtiments mais, surtout, de par sa formation, à ce qui concerne l’énergie et la transition écologique.