Châtelineau : au moins 18 mois de travaux au complexe sportif

Reste que le hall omnisports sera inaccessible et que cela n’ira pas sans poser de problème aux utilisateurs. À ce sujet, l’échevin des Sports a expliqué que les clubs et écoles seront prévenus un an avant les travaux pour leur permettre de chercher des solutions temporaires. Des contacts ont aussi été pris avec les communes disposant de salles de sport. Difficile, comme le suggérait le conseiller, de mettre en place des solutions pour les personnes n’ayant pas de moyens de déplacement pour se rendre en un autre endroit.

Faut-il craindre que des clubs se détournent par la suite du complexe sportif, après avoir adopté d’autres habitudes ? Alpaslan Beklevic rassure : le risque serait plutôt que le nombre de demandes augmente après la rénovation, “d’autant que nos tarifs sont très sociaux. Les clubs présents en 2023-2024 seront recontactés en priorité”, a-t-il précisé.

Quant au tenancier de la buvette, il sera dispensé de payer un loyer si le complexe est inaccessible pendant les travaux.