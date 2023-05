Jumet: a-t-il frappé sa compagne ? Non, elle s’est pris un mauvais coup dans une bagarre avec un dealer…

Loin d’être un saint

Depuis 2007, Laurent collectionne en effet les condamnations judiciaires pour vols avec violence, extorsion, harcèlement et coups et blessures. Tout récemment encore, en 2022, c’est sa maman qui a été victime de son comportement. Durant deux ans, Laurent devait même se tenir à carreau et ne plus donner à se connaître du parquet. Hélas, quelques mois plus tard, une nouvelle scène de coups est reprochée à Laurent et il se trouve en état de récidive.

Entendu mardi après-midi sur les nombreux coups subis par sa victime, l’homme, détenu, nie en bloc et va même plus loin en affirmant détenir la vérité. Une bagarre l’impliquant lui et son dealer expliquerait les blessures occasionnées à sa compagne. "On a bien eu des disputes fréquentes, mais là je n’ai rien fait. C’est pendant la bagarre avec mon dealer, quand elle a tenté d’intervenir, qu’elle a été blessée", se défend Laurent.

Présente à l’audience, la victime contredit en direct les dires de son ex-compagnon. Point de vue partagé par le parquet, qui espère une condamnation à 30 mois de prison. Pour la défense, un doute existe et la version donnée par Laurent "n’est pas dénuée de sens. " Jugement début juin.