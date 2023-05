Meurtre à Gilly : la chambre du conseil confirme le mandat d’arrêt

Le corps sans vie d’un quinquagénaire a été retrouvé en rue samedi matin rue des Bouillons à Gilly, près de Charleroi. La victime présentait plusieurs plaies au cou, dont la carotide sectionnée. Elle était parvenue à alerter un voisin, avant de s’écrouler au sol. Trois personnes ont été inculpées et placées sous mandat d’arrêt pour meurtre : l’épouse de la victime, son ami et le colocataire de ce dernier. “Un litige amoureux lié à une relation extra-conjugale entre l’épouse et l’ami en question serait à l’origine des faits”, avait précisé dimanche le parquet de Charleroi.