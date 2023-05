"Joris est sur notre liste depuis un moment maintenant. C'est un joueur avec un bon pied gauche, et il est la pièce manquante de notre puzzle à l'arrière. Joris est la personnification de notre philosophie du football attractif et offensif que nous mettons en avant dans tout le club. J'espère qu'il pourra continuer à évoluer en tant que joueur sous les ordres de Wouter (Vrancken) et qu'il pourra profiter pleinement de notre style de jeu attrayant", a déclaré le directeur technique du club Dimitri de Condé dans le communiqué du club limbourgeois.

"Je suis très heureux de pouvoir jouer pour ce grand club dans les saisons à venir. Je veux jouer le top et Genk est le club idéal pour cela. Le style de jeu offensif me plaît énormément. Je me souviens surtout des flammes derrière le but lorsque Genk marque. J'ai hâte de les voir en action lorsque nous ferons vibrer les filets la saison prochaine", a déclaré de son côté Joris Kayembe.

Arrivé à l’hiver 2020 en provenance du FC Nantes, le Belgo-congolais est devenu un cadre des Zèbres ces deux dernières saisons. En tout, Kayembe a disputé 116 rencontres sous le maillot de Charleroi.

Durant ces années avec les Zèbres, Joris Kayembe a également connu les Diables rouges avant d’opter définitivement pour la RD Congo il y a quelques mois.

L'officialisation du transfert intervient quelques minutes après l'annonce du premier transfert entrant côté carolo, un latéral droit slovène de 23 ans.