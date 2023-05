Pas de tentative de meurtre, mais tout de même 3 ans de prison

Pas une tentative de meurtre

Interrogé par la justice, Friedrich contestait la tentative de meurtre, admettant tout au plus “peut-être” un échange de coups avec Valérie, hystérique selon lui. “Elle cassait tout dans mon café. Je l’ai immobilisée pour qu’elle arrête de tout casser. Et peu de temps après, les témoins ont cassé une vitre et m’ont agressé. C’est pour ça que je me suis saisi du club de golf”, affirmait-il. “Elle était hémophile et avait des problèmes d’humeur. Elle m’a expliqué que je devais faire attention quand je la touchais, car elle avait facilement des bleus. Elle marque vite.”

Une peine de 5 ans de prison était requise pour la tentative de meurtre, les coups et le port du club de golf. La défense a obtenu, ce mercredi matin, un sursis probatoire de 5 ans avec une peine de 3 ans de prison. Les éléments du dossier ne permettent pas d’établir avec certitude que Friedrich était bien animé d’une intention d’homicide et sa version d’une dispute et d’un échange de coups est jugée “pas dénuée de vraisemblance”.