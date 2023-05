Chimay: Mister Fab sort son premier remix

"Je ne mixe qu’avec des vinyles, et ce malgré toutes les évolutions technologiques, explique le jeune homme. Je considère que c’est la seule bonne manière d’animer les soirées technos. À ces occasions, je mélange la techno allemande et la"hard techno"avec le style hip-house créé il y a des années à Chicago et à Détroit. J’ai par ailleurs sympathisé avec les grands noms de ce style musical."

Après avoir mixé dans de nombreuses soirées dans toute la Belgique, notamment lors de la traditionnelle soirée de fin d’examens de Villers-la-Tour, et dans les pays limitrophes, Mister Fab est à présent invité à partager sa passion sur Galaxie Radio France, dans l’émission de DJ Manatane Ghettomania Guest et DJ résident de l’émission diffusée sur la radio FM sur les réseaux.

Il mixe en Belgique et à l’étranger

"Je m’étais toujours refusé, jusqu’à présent, de passer du côté de la création, reprend le Chimacien. Tout d’abord pour des raisons techniques car cela nécessite un investissement financier conséquent. Mais aujourd’hui, je me suis équipé et je commence à connaître toutes les possibilités de tous mes appareils. Dans un premier temps, un de mes amis américains, le DJ Cantrelle Lopez, m’a demandé de réaliser un remix d’un de ses morceaux,"Booty Shake", publié sous le label du DJ Manatane. D’un style hip-hop gangsta (USA), j’en ai fait un remix techno, qui d’après les connaisseurs, n’est pas mal du tout."

Bien évidemment, ce style musical plaît plutôt à la jeune génération. Mais à vrai dire, tant le morceau original que le remix se laissent écouter facilement par tous. On peut même facilement l’imaginer figurer dans la playlist des soirées familiales !

Que ce soit pour des soirées privées ou pour de plus grands événements, Mister Fabb s’amuse derrière ses platines et adore partager sa passion.

"Depuis que j’ai trouvé mon style personnel, je m’éclate vraiment derrière les platines, insiste-t-il. Mon plus grand plaisir est de voir les gens réagir à mes mix. Maintenant que j’ai mon premier remix, ce sera d’autant plus jouissif de les voir bouger dessus."

Les curieux peuvent écouter l’artiste chimacien sur https ://www.soundcloud.com/fabrice-boulet Pour l’achat du remix https ://www.beatport.com/.../booty-short-mr-fab.../4110441 Contact: 0484/16 84 43.