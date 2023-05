Charleroi: le festival "Pépites" est en cours, la journée "Bébés admis" a lieu ce 20 mai

Une nouvelle fois, c’est donc pléthore de propositions scéniques, théâtrales et artistiques qui compose ce festival. Au total, La Guimbarde a réuni 18 partenaires, issus de 17 pays différents. Les spectacles proposés viendront notamment d’Italie, d’Espagne, de Grèce ou de Lituanie. Le festival, au-delà de son riche programme, entend aussi organiser des espaces et moments d’échanges entre les professionnels du secteur.

Pour le public le plus large, par contre, le premier grand rendez-vous, c’est ce samedi 20 mai avec la nouvelle édition de la journée "Charleroi, ville bébés admis". Toutes les rues et places autour du théâtre de La Guimbarde sont mobilisées, de 11 heures à 17 heures, pour cet événement familial, à destination des plus jeunes. Nonobstant la clémence de la météo, de nombreuses animations seront proposées en continu, comme une pêche aux canards "made in Guimbarde", un coin tipi ou un "bar à goûter". Au-delà, trois petites formes théâtrales seront présentées en cours de journée: Carwash, par la compagnie néerlandaise Actic ; les Bulles Magiques de Crazy Bubbles (Belgique) et Plantons la Capucine, du théâtre de La Guimbarde.

L’ensemble du programme, horaires, tarifs et réservations pour le reste du festival "Pépites", ça passe par le site htpps ://laguimbarde.be.