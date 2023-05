Dès qu’Emmanuel est contrarié, il rétorque en menaçant et en harcelant

La situation est apaisée, mais

Devant le tribunal correctionnel de Charleroi, Emmanuel ne conteste aucune des préventions reprochées. Oui, il a bien harcelé et menacé la mère de sa fille. “Elle ne voulait pas me montrer ma fille. Ce fut sous le coup de la colère, mais je ne l’ai pas touchée”, se défend-il. Aucune difficulté non plus pour le harcèlement commis sur le compagnon de la mère de sa fille, ni même sur une autre ex-compagne. Tout semble même aller pour le mieux aujourd’hui puisqu’Emmanuel affirme avec joie que la situation avec ces différentes victimes est apaisée. “D’ailleurs, la meilleure preuve c’est qu’elles ne sont pas là face à vous. J’ai même été mangé chez l’une de mes ex ce dimanche. ”

On sent toutefois une pointe de rancœur dès que le harcèlement et les menaces proférées sur une troisième ex-compagne et sur le meilleur ami de cette dernière sont évoqués. “Elle m’a volé et j’ai aussi appris que son ami était en réalité son petit ami. On s’est foutu de ma gueule”, lance Emmanuel en jetant un regard froid sur ces deux dernières victimes, présentes à l’audience, sans oublier de préciser que ces derniers faits ne sont pas regrettés.

Encore dix dossiers ouverts au parquet

À croire Emmanuel, tout serait enfin revenu à la normale depuis 9 mois. Vraiment ? Pour le parquet, ce n’est pas réellement le cas puisque d’autres ennuis judiciaires planent au-dessus de sa tête. “Il y a encore en cours six dossiers de menaces et quatre dossiers de harcèlement, dont certains qui concernent encore certaines des victimes des faits évoqués ce vendredi”, rappelle la substitute Malorgio.

Une peine de 18 mois de prison est requise contre le prévenu. Jugement dans un mois.