Durant cinq ans, “la curiosité” d’Andréa le conduit à consulter des fichiers pédopornographiques

À la recherche d’anciens films

Quand Andréa débute son exploration sur le net, il ne recherche pas un seul instant ce type de fichiers. Non, ce qui botte le sexagénaire, c’est de tomber sur “des films anciens en noir et blanc”, confirme-t-il à la justice. Alors comment passe-t-on alors de films anciens à des fichiers montrant des abus sexuels sur des enfants ? “Disons que je me suis fait piéger par internet et par ma curiosité en cliquant sur des icônes apparues à l’ordinateur”, explique le prévenu. Grâce à la dénonciation effectuée par internet, de nombreux fichiers ont été découverts dans le matériel informatique d’Andréa.

Celui qui affirme aujourd’hui avoir bien pris conscience de la gravité des faits et de sa participation aux abus d’enfants espère obtenir la mesure de faveur la plus favorable possible pour un justiciable : une suspension du prononcé. Non, dit le parquet qui estime là qu’il s’agirait de banaliser les faits et de provoquer un sentiment d’impunité dans le chef d’Andréa.

Jugement mi-juin.