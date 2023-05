Farciennes: le Centre culturel met fin à la polémique autour de "Recolore ta rue"

Rappel des faits: le placement des photos dans l’espace public a commencé ; l’une de celles-ci présente un groupe de citoyens, au sein duquel se trouve Hugues Bayet, sans signe distinctif de sa fonction de bourgmestre. Cette photo a été placée sur le pignon d’une maison. Et le propriétaire du logis a exprimé tout son agacement en ligne, ouvrant sur des commentaires acerbes et agressifs d’autres internautes, qui mettent notamment en cause l’objectivité du Centre culturel.

La directrice Patricia Giargeri tient à rappeler: "Ce volet du projet Recolore ta rue est issu d’un travail réalisé lors de la Fête de l’amitié, ces dernières années, par le photographe professionnel Luc Stokart, qui n’est même pas farciennois. Le choix d’avoir placé telle photo à tel endroit est purement fortuit". Mais, surtout, la directrice réagit avec fermeté aux accusations relayées en ligne: "Oui, toutes les autorisations pour le placement de ses photos avaient été demandées et obtenues". In fine, Patricia Giargeri analyse le statut du pignon incriminé: "Deux cas de figure sont possibles. Soit ce mur est 100% propriété communale et donc, forcément, le citoyen n’a pas à être informé au préalable de ce qui y est affiché. Soit ce mur est mitoyen et, de toute façon, le placement de la photographie s’est effectué du côté qui appartient à la Commune". L’espoir, désormais, est que les esprits reviennent au calme, pour la réussite de ce beau projet citoyen.