Top départ pour l’opération “Bons Plans Étudier à Charleroi”

L’opération “Bons Plans/Étudier à Charleroi”, c’est parti. Ce projet porté par l’association de commerçants Shop In C vise à renforcer les liens entre les commerçants et les étudiants de la région. Au travers d’offres spéciales, de remises, de gratuits, d’événements exclusifs, il s’agit pour les premiers de fidéliser une clientèle appelée à croître en taille et pour les jeunes inscrits dans l’enseignement supérieur ou universitaire d’améliorer un tant soit peu leur pouvoir d’achat.