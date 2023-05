Son projet : l’élaboration de boulettes végétariennes à partir de légumineuses produites localement. Des boulettes 100 % veggies sans additifs pour se démarquer des préparations ultra-transformées. “En 2023, un belge sur cinq mange régulièrement des plats sans viande. J’ai donc recherché une alternative gourmande et naturelle aux produits semi industriels de grande distribution : l’idée de la boulette m’est apparue comme une évidence ! ” Avec une base de pois chiches de la région, Amadeo a mis au point des recettes savoureuses : patate douce et curry, trio de champignons, carottes.

Tout est fait artisanalement. “J’ai travaillé sur les goûts mais aussi les textures. ” D’origine italienne, il a signé la bella, une boulette intégrant des tomates séchées, des courgettes grillées et des grissins. Ses produits seront bientôt disponibles chez Coopeco à Marchienne.

Dans un tout autre style, Maxime Cuvelier a fondé Gentlemen’s soul. Cet étudiant en deuxième bac de commerce international à la haute école Condorcet à Charleroi est créateur de vêtements pour les metavers, ces mondes parallèles dans lesquels nos avatars peuvent mener une vie virtuelle intense. “Déjà, des entretiens d’embauche sont organisés dans le metavers. J’ai donc commencé à dessiner une gamme de costumes, vestes et pantalons élégants ainsi que des accessoires pour hommes”, explique le jeune créateur qui va s’attaquer à une ligne d’habillement pour femmes. Ici, tout est personnalisé : de la confection digitale sur mesure. “Même pour habiller un avatar de 2,5 mètres de haut avec six bras”, sourit-il. Le studentlab lui a apporté le réseautage et la crédibilité.