Garde d’animaux à domicile et expertise en SEO

Dans la plupart des cas, Timothee et Clara s’occupent de chiens et chats. “Mais il nous est arrivé de prendre en charge des NAC, notamment une tortue qui était soumise à un traitement vétérinaire. ” Si le contact s’établit via les réseaux sociaux, c’est une rencontre et un échange en présentiel qui scellent la relation de confiance.

Le studentLab leur a permis de se faire accompagner dans la conception et le développement de leur projet. Adrien Micheroux étudie le marketing à Namur à la haute École Henallux. Il a créé SEO Charleroi to Xplore dont il a établi le siège dans les bureaux de Charleroi Entreprendre. “Nous aidons les petites entreprises à améliorer leur référencement sur le web, à optimiser les contenus de leurs sites internet pour renforcer leur visibilité. Je réalise pour cela différents types d’audits. ” Issu d’une famille nombreuse, Adrien a trouvé un lieu apaisant au studentLab où il passe une bonne partie de son temps libre. C’est là aussi qu’il rencontre des clients potentiels : d’autres jeunes étudiants entrepreneurs.