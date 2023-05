Si l’association comptant aujourd’hui quelque 84 membres c’est suite à une réflexion déjà entamée au lendemain de la fusion des communes en 1977. Leur but, préserver et entretenir l’identité de Montignies-sur-Sambre. “Nos objectifs sont de maintenir l’identité de Montignies-sur-Sambre, entretenir la mémoire locale et léguer aux jeunes générations les souvenirs liés à l’histoire de notre commune. Perpétuer l’esprit de créativité et d’initiative propre à Montignies-sur-Sambre et créer ainsi un lien profond entre ses habitants. ”

Suivant cet esprit et à l’initiative de Serge Omer, entouré de Jean Canni, Olivier Chastel, Jean-Pierre Christiaens, Jean-Claude Debauche, Robert Lebon, Freddy Salme, Philippe Somme et Michel Van Belle, que la Fraternité Montagnarde a été créée le 30 mars 1998.

Au-delà de ce devoir de mémoires, l’association exclusivement composée de bénévoles organise des activités récurrentes telles le Biennale des artistes Montagnards ou encore la grande brocante. Bien que l’association est active visiblement dans sa région, elle intervient également aux côtés d’autres associations. Et la liste est longue. “Nous avons aidé, l’Aide à l’Enfance, l’asbl Acacia, l’asbl Antisolitude, l’École Clinique (section Hippothérapie), la section locale de la FNAPG, “Foot Fauteuil”, le Foyer Vital Léonard, “Les Gallins Montagnards”, le Home Saint-Joseph (galette des rois offerte aux résidents), “La Luciole”, l’opération “Séréna”, le Centre récréatif aéré du Stade Yernaux (spectacle et goûter offerts aux enfants), le Quartier de vie du Roctiau, la Royale Harmonie “Les Montagnards”, Le “Soleil Levant”, l’École des jeunes de l’Olympic, les “Gilles de Yernaux”, l’asbl HVFE, la MJ de Montignies-sur-Sambre, l’asbl “Le Prétexte”, … ”

La reconnaissance publique de l’action de la Fraternité Montagnarde est telle qu’en 2018 une rue a été inaugurée au nom de Rue de la Fraternité Montagnarde.