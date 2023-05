Les Bons Villers : le bourgmestre dit stop aux dépôts clandestins

Afin de lutter contre cette pollution, les services communaux sont mobilisés pour mener des enquêtes et trouver les pollueurs et les sanctionner. “Chaque dépôt fait l’objet d’une enquête de l’agent constatateur de la commune. ” Et le bourgmestre de rappeler qu’il existe des recyparcs à Fleurus et Rève. La commune des Bons Villers est aussi partenaire de la Ressourcerie pour tout ce qui peut être réutilisé. “Pour repérer les contrevenants nous allons disposer de quatre caméras infrarouges et mobiles que nous placerons dans les endroits sensibles. ”