Charleroi a un nouvel échevin : Maxime Hardy a prêté serment

Il reprend les compétences (Finances, Patrimoine, Petite Enfance et Tourisme) de Thomas Parmentier qui a choisi de poursuivre sa carrière politique comme secrétaire fédéral du PS et de démissionner comme échevin mais aussi comme conseiller communal : il ne siège plus à Charleroi et est remplacé par Sylvie Carallo, nouvelle conseillère PS.

Maxime Hardy quitte sa fonction de député

Cette “promotion” de Maxime Hardy soutenue par Magnette contraint le député wallon à quitter sa fonction, c’est la loi qui le lui impose.

Dans la hiérarchie séquentielle des voix de préférence, Alpaslan Beklevic était le premier des suppléants à pouvoir prendre sa succession. L’échevin de Châtelet a décliné, pour pouvoir se consacrer pleinement à sa commune de Châtelet dont il est le premier échevin.

Deux candidats venaient ensuite, Babette Jandrain et Karim Chaïbaï, échevins à Charleroi. Ils ont également fait l’impasse. Pourquoi dès lors avoir accepté de figurer sur la liste régionale de 2019 ? En procédant de la sorte, n’ont-ils pas trompé l’électeur ? “Au contraire”, selon l’échevine des Fêtes et du Commerce Babette Jandrain. “En acceptant la dernière suppléance voici quatre ans, j’ai d’emblée indiqué mon choix de ne pas siéger. Car j’entends aller au bout de mon mandat et des projets que je porte à Charleroi. Achever ma mission, c’est tenir ma parole. Je tromperais l’électeur en ne respectant pas cet engagement.” Même discours de la part de son collègue Karim Chaïbaï en charge des Sports et de la Jeunesse. “Pour moi, la question d’aller au parlement ne s’est jamais posée”, assure-t-il. “Comme Babette, je me suis montré très clair dès le début. J’entends achever mon travail d’échevin et défendre les dossiers que j’ai montés avec mes équipes et l’administration. Quant à ma présence sur la liste régionale, son sens est de renforcer Charleroi à Namur : au mieux nous y sommes représentés, au plus fort on peut être ici sur le terrain pour rencontrer les attentes et les besoins de notre population. Car les choses ne sont pas toujours simples avec Infrasport.” Pour les deux mandataires, il n’y a pas l’ombre d’une ambiguïté. Ce qui n’a pas toujours été le cas dans le passé. Serdar Kilic, Anthony Dufrane ou Véronique Salvi avaient quitté Charleroi pour Namur.

Au bout du compte, Gaetan Bangisa reprendra le flambeau parlementaire, probablement dès le mercredi 31 mai. Il faut pour cela que ses trois prédécesseurs aient informé le greffe du parlement de leur volonté de ne pas siéger. La procédure est en cours.

Un tour des services et à la rencontre des Carolos

Maxime Hardy a en effet envoyé sa démission, effective ce lundi soir. “Je remercie mes collègues du conseil communal, en particulier au PS, pour la confiance qu’ils m’ont accordée” note-t-il. “Je me mettrai au travail dès ce mardi matin, une rencontre avec le service des finances est déjà programmée pour jeudi.” Le nouvel échevin a prévu de faire le tour des services, mais surtout d’aller à la rencontre des carolos sur le terrain. Une dimension qui, dit-il, lui manquait dans sa fonction de député.