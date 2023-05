Crise du logement : le grand recensement des logements inoccupés va bientôt démarrer

Au mois de septembre dernier, le Gouvernement Wallon adoptait de nouvelles mesures en plus de celles fixées en 2021 afin de vérifier si un logement est inoccupé ou pas. Pour ce faire, les pouvoirs locaux pourront compter sur listing provenant de la Région wallonne et établi sur base de quatre critères. Laurence Leclercq, Échevine du Logement les passe en revue. “Le logement doit être déclaré inhabitable depuis 12 mois par exemple via un arrêté d’inhabitabilité, le logement ne dispose pas du mobilier indispensable à son affectation pendant une période de 12 mois consécutifs. Ce critère n’est pas évident à faire respecter car il est difficile d’aller chez les gens pour y regarder s’il y a du mobilier. Un autre critère est la consommation annuelle d’eau qui doit être supérieure à 15 m³ et/ou la consommation d’électricité est inférieure à 100 kW/h. Et enfin dernier critère, les logements pour lequel personne n’est inscrit dans le registre de population pendant une période d’au moins 12 mois consécutifs. Le propriétaire peut évidemment justifier cela par la réalisation de travaux ou la mise en place de systèmes permettant une faible des énergies par le biais par exemple de panneaux photovoltaïques et de citernes de récupérations d’eaux de pluie. Avant, nous ne pouvions faire ce travail que sur base des taxes communales mais il fallait retourner deux ans en arrière.”