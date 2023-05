Deux projets européens pour renforcer l’inclusion sociale

Le premier se nomme Upgradez-nous. “Il va permettre au service Passage 45 de notre institution de suivre mieux et davantage de dossiers article 60”, résume le président Philippe Van Cauwenberghe. Le contrat article 60 offre l’opportunité aux bénéficiaires du revenu d’intégration d’acquérir de l’expérience et des compétences en vue de faciliter leur réinsertion. Le dispositif s’adresse à des publics infra scolarisés, sans qualifications. “Pendant la durée de ce contrat, nos équipes leur réapprennent les codes et les règles du travail, les aident à se mettre en projet afin de retrouver leurs droits au chômage. ”

En mars dernier, 407 des quelque 8800 usagers s’inscrivaient dans le processus. À ce jour, le montant du revenu d’intégration est de 1 640 euros mensuels pour un chef de ménage, 1 214 pour un isolé et 809 pour un cohabitant. Les emplois sont rémunérés selon le barème correspondant. Un bénéficiaire peut ainsi augmenter considérablement ses revenus. “Tous les contrats ne se soldent pas par des succès”, souligne le directeur général du CPAS Olivier Jusniaux. “Des signataires ne se présentent pas à leur poste, oublient de se lever ou arrivent systématiquement en retard. Quand tout ce qui est mis en place échoue, les contrats sont stoppés. ”

Près de 230 partenaires associatifs, des intercommunales, des structures paracommunales sont conventionnées avec le CPAS pour l’accueil des articles 60. Le projet Upgradez-nous s’est vu octroyer une enveloppe de près de 1,9 million d’euros sur trois ans, jusqu’en 2025, pour couvrir les dépenses des stagiaires et les frais de personnel. L’autre projet FSE du CPAS porte sur l’inclusion sociale de publics souffrant de problèmes de santé mentale. “Avant covid, un tiers des sans-emploi présentait ce profil selon une estimation”, observe le président. En étroite collaboration avec le réseau, l’ambition est d’aller vers ces personnes pour les remobiliser et contribuer à leur mieux-être, les réconcilier avec le monde du travail et de la formation. Des petits groupes seront accompagnés. Un budget de 336 000 euros a été alloué à cette initiative, dont 50 % par l’Europe.