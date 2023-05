Le cœur de Sivry est déjà en travaux, mais il ne s’agit encore que de travaux d’égouttage opérés par la SWDE. Les pavés ont en cours de pose autour de la maison communale, et les engins de chantiers creusent la tranchée devant l’école communale.

Ce n’est rien à côté de ce qui sera entrepris en 2024. Là, il s’agira du réaménagement complet de la place devant l’église un projet monté in extremis pour être éligible à l’appel à projets Cœur de village lancé par le ministre Collignon dans le cadre du Plan de relance pour la Wallonie, à destination des communes de moins de 12 000 habitants. "L’objectif est de renforcer l’attractivité de villes et communes, quelle que soit leur taille" a-t-il souligné lors de cette visite.

Cet appel vise ainsi à "l’aménagement d’espaces publics polyvalents, durables et plus faciles à entretenir, et offrant plus de sécurité et un meilleur cadre de vie aux usagers."

Sélectionné, le projet de réaménagement de la Grand-Place de Sivry, au coût estimé de 1,6 million, était la 2e priorité, après la maison de village de Grandrieu, dans le PCDR établi en 2016. "Mais les critères de financement ont été revus à la baisse et cela nous imposait de le reporter, ou de mettre toutes les finances du PIC dedans, au détriment de l’entretien et la réfection de nos 230 km de voiries. Notre sélection, et les 500 000 € octroyés, vont heureusement nous p ermettre de le mener à bien" souligne le bourgmestre Jean-François Gatelier. Et de remercier le ministre: "Notre cœur de village ne saignera pas " !

Avant d’aller visualiser les lieux, le service provincial Hainaut Ingénierie Technique a présenté le détail des travaux qui devrait se concrétiser en 2024.

Le parvis de l’église sera aménagé pour permettre un accès aux PMR. ©ÉdA

Il s’agira d’aménager la voirie le long de la place et de l’église, et de redessiner les trottoirs en pavés tricolores (gris, noir et ocre). " Cela donne un côté villageois et convivial " explique le chargé de projet HIT. Plusieurs passages pour piétons sont prévus, et des places de parkings, tracées en biseau, pavées en mosaïques et séparées du trottoir par une bordure, borderont la voirie. Proche de l’église, le quai de bus s’adossera à un trottoir surélevé afin de faciliter l’accès.

Les PMR sont prises en compte dans le projet avec un parvis d’église dont un des côtés descendra en pente douce sur le côté. Des pierres orneront le parvis et le pourtour immédiat de l’édifice religieux. Un dépose-minute est prévu devant l’école.

Comme cela avait été demandé lors des réunions citoyennes qui ont précédé le dépôt du projet, l’ancien square sera aménagé en préservant et en mettant en valeur, via un éclairage adapté, ses éléments remarquables que sont l’arbre, le monument aux morts ou encore la fontaine ; celle-ci nécessite néanmoins une restauration en profondeur.

Enfin, du mobilier urbain agrémentera le parc et certains trottoirs, tandis qu’un rack pour vélos permettra aux cyclistes de garer leurs deux-roues en sécurité.

Le coût des travaux éligibles est de 524 370 € htva, et la durée de ces travaux devrait s’étaler sur 10 mois. "Travailler sur le cadre de vie permet d’améliorer les relations sociales " a conclu le ministre. Un souhait partagé par le collège chevrotin qui espère ainsi finaliser le réaménagement du centre du village entamé en 2000 par la rénovation de la maison communale.