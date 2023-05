Les Trentenaires s’installent à Charleroi: sur un tournage avec les équipes de la RTBF

Une dernière fois, Joachim Weissmann, le réalisateur de la série passe au crible les moindres détails du programme du jour et répète une ultime fois les dialogues avec le comédien Gabriel Da Costa. De son côté, sa partenaire de jeu, la comédienne Maria Diaby est déjà passée au maquillage et est prête à entrer en jeu. Caméraman, éclairagiste ou encore régisseurs, tous s’activent pour respecter le timing précis fixé pour les différentes prises de vues. Du matin au soir, le rythme est soutenu d’autant plus qu’on est au début du tournage de la saison 2. C’est là que l’on voit que la machine est bien huilée. Étant donné l’exiguïté des lieux tout ce petit monde se déplace comme dans une chorégraphie savamment étudiée.

Si le tournage se passe dans la région ce n’est pas anodin. “On choisit des lieux de tournages en fonction de nos personnages. On ne tourne pas en studio. Au préalable un gris repérage est fait pour caractériser les personnages dans leurs décors. Dans ceux-ci on remplace simplement quelques photos. On remplace quelques accessoires tout au plus. Le fait de choisir ce procédé pour nos tournages permet de crédibiliser et de créer de l’authenticité dans nos décors. Il n’y a donc pas de fausses notes. ”

Les comédiens Gabriel Da Costa et Marie Diaby en place pour les Trentenaires saison 2. ©Ngom

Non seulement investir les lieux de vie d’une personne demande quelques ajustements mais cela provoque également un certain engouement dans la région. “On sent qu’il y a de plus en plus d’engouement pour la série dans la région ce qui fait que nous sommes très bien accueillis”, conclut Joachim Weissmann.

Durant un peu plus d’une semaine c’est dans l’appartement de Marcinelle que se déroule le tournage avant de se déplacer dans d’autres coins de Charleroi pour encore plus d’authenticité.

Le lieu de tournage du jour offre une vue imprenable. ©Ngom

Trentenaires, c’est l’histoire d’un groupe d’amis soudé, qui, depuis leurs années de fête dans le bar d’Enzo, ont tout partagé : les premiers émois, les grandes promesses, les premiers deuils. Ils ont aujourd’hui l’âge où on attend tout de la vie, l’âge où on espère, où on profite, où on partage tout avec ceux qu’on aime…